Юрий Витренко собрался в отставку. Фото: Униан

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

Личные вещи он вывез из министерства еще 2 недели назад. Об этом сообщает LB.ua.

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"Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге в. о. министра написал заявление", - сказано в сообщении.

21 декабря 2020 года Кабинет министров назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики Украины - временно исполняющим обязанности министра. И.о. министра энергетики Юрий Витренко подал декларацию о доходах 2020 года. За прошлый год он получил почти 285 млн гривен зарплаты в "Нафтогазе" и еще 1,4 млн грн в компании "Укрнафта".