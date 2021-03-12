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пятница, 12 марта 2021 17:27

Вирастюк показывает самую высокую динамику по 87-му округу - политолог о результатах опроса

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Были представлены результаты социологического исследования Украинского института изучения общественного мнения по одномандатному избирательному округу № 87.

Об этом пишет УНН.

Сейчас там лидируют два кандидата. Это Александр Шевченко, за которого готовы проголосовать 28,5% опрошенных и Василий Вирастюк, которого поддерживают 23,8% избирателей. На третьем месте Руслан Кошулинский - 18,6%, а на четвертом Маруся Звиробий - 9,7%. Всего за место в парламенте там соревнуются 15 кандидатов.

"Есть два безусловных лидера. Это Александр Шевченко и Василий Вирастюк. Меньше набирают Руслан Кошулинский и Маруся Звиробий. Все остальные кандидаты имеют два или еще меньше процентов голосов. Но эти цифры не окончательные, так как очень много людей еще не определились и большую роль сыграет карантин и третья волна коронавируса. Вопрос пойдут ли люди на избирательные участки", - отметил Александр Бухалов, директор Украинского института изучения общественного мнения.

Телефонный опрос проведен в период с 4 по 7 марта. Количество опрошенных респондентов составило 2400 человек. Погрешность не превышает 2,4%.

 

Результаты исследования также прокомментировал украинский политолог и руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, Вирастюк, как человек с "историей успеха" и который не принимал участия в политике является для избирателей лучше фигурой, чем партийные выдвиженцы.

"Среди лидеров кандидат от "Слуги народа", спортсмен и обладатель титула "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк. Человек с "историей успеха" и который не принимал участия в политике является более привлекательной для избирателей фигурой чем партийные выдвиженцы. Вирастюка сегодня готовы поддержать 23,8% избирателей. Больше только у Александра Шевченко - 28,5%, экс-директора "Буковеля", - пишет Андрей Золотарев.

"Что же касается рейтинга Вирастюка, то он имеет самую высокую динамику и значительно вырос с момента прошлых измерений. И в принципе, это не удивительно - украинский стронгмен, "самый сильный человек планеты". В случае Василия Вирастюка его персональный рейтинг значительно превышает партийный рейтинг "слуг" по округу. Идеология и бренды партий отступают на второй план, привычный для мажоритарки расклад, когда "личность" оказывается привлекательнее "партийного флага", - добавил политолог.

Напомним, депутат по 87-му округу от фракции "Слуга народа" Зиновий Андреевич был избран на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области в результате местных выборов в октябре 2020 года. В соответствии с законодательством Украины, полномочия нардепа Зиновия Андреевича были досрочно прекращены, а выборы нового депутата в округе Центральной избирательной комиссией были назначены на 28 марта 2021 года.

УНН
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