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вторник, 16 февраля 2021 19:48

Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду

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Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
"Слуга народа" выдвинула Василия Вирастюка на довыборы в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине. Фото: Yevheniya Kravchuk

Команда "Слуги народа" грубо поступила с Василием Вирастюком, бросив в большую политику. До сих пор все к нему относились с симпатией и позитивом и пока никто не воевал как с политиком. Спортсмен много потеряет, если пройдет в парламент, рассказывает Gazeta.ua Алексей Кошель, глава Комитета избирателей.

Вирастюк будет представлять партию "СН" на довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине.

"На этом округе будет серьезное противостояние. Для отдельных партий - это не просто плюс один депутатский мандат. Хотят показать своим избирателям победу. Поэтому "Слуга народа" искала интересного кандидата (выдвинули Василия Вирастюка. - Gazeta.ua). Достаточно сильного представителя выдвинула "Европейская солидарность" (Марусю Звиробий. - Gazeta.ua). И один из сильнейших - Андрей Шевченко. Между этими тремя будет главный спор. Кандидат от "Свободы" (Руслан Кошулинский. - Gazeta.ua) тоже перспективный. Это добавляет определенной интриги до выборов. Кошулинский будет оттягивать голоса от Звиробий и может забрать частично у Вирастюка.

Очень скептически отношусь к шансам Василия. Команда "Слуги" грубо с ним поступила, бросив в большую политику. Он обречен на проигрыш. Вопрос в том, что с Вирастюком пока никто не воевал как с политиком. Все к нему относились с симпатией и позитивом. Спортсмен, который занимает патриотическую позицию и поддерживает украинскую армию. Но достаточно будет бросить несколько мелких камней в Вирастюка-политика, чтобы увидеть, что он очень быстро посыплется. Многие потеряет, если пройдет в парламент", - считает Кошель.

Он убежден, что кандидаты новых технологий не будут придумывать.

"Нам нужно готовиться к очередной ярмарке благотворительности. Во время предыдущих избирательных кампаний Александр Шевченко и его команда неоднократно использовали технологии по непрямому подкупу избирателей - бесплатные экскурсии на горнолыжный курорт, обеды.

Не стоит ждать большой активности избирателей. Традиционно довыборы - это низкий уровень явки, потому что у людей нет дополнительных стимулов идти голосовать. Они понимают, что один депутат в парламенте - провластный или оппозиционный - принципиально не изменит расписание политсил", - отметил Кошель.

28 марта состоятся довыборы в Верховную Раду в округе №87 с центром в Надворной Ивано-Франковской области. Их объявили, потому что бывший нардеп от этого округа Зиновий Андрийович стал мэром Надворной и отказался от мандата.

Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала кандидатами там бывшего заместителя министра доходов и сборов Михаила Ноняка. Баллотируется как самовыдвиженец. Экс-директор горнолыжного курорта "Буковель" Александр Шевченко будет представлять партию "За будущее". Волонтер и военная Маруся Звиробий-Биленькая идет от "Европейской солидарности", экс-нардеп Руслан Кошулинский - от "Свободы", Руслан Зозуля - от "Развитие и благосостояния", Юрий Юрченко - "Новая демократия".

Документы можно подавать до 25 февраля. Также довыборы будут в округе №50 в Донецкой области.

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