Вилкула снова вызывают в НАЗК

Капитал Александра Вилкула повторно зовут в НАЗК

Депутат от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула повторно зовут на допрос в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Он должен объяснить, почему нарушил требования НАЗК в вопросе предотвращения и урегулирования конфликта интересов, сообщили в агентстве.

Какой конкретно ситуации касается конфликта интересов орган не отмечает.

Вилкул должен прибыть в агентство 15 мая.

Назка также может составить протокол на депутата об административном правонарушении, если на это будет достаточно оснований.

Осенью прошлого года генпрокурор Юрий Луценко внес документы в Верховную Раду о привлечении к уголовной ответственности депутата Вилкула.

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В 2011 году Вилкул будучи главой Днепропетровской ОГА передал более 15 гектаров земельных участков, что не входило в его полномочия. Согласно экспертизе, эти земли затем были уничтожены карьерами и не подлежат использованию в сельском хозяйстве, заявил генпрокурор Юрий Луценко. Этот факт наносил ущерб в размере около 500 000 гривен. Также Вилкул издал распоряжение и изменил целевое назначение более 20 гектаров земли. А председатель Днепропетровской райгосадминистрации Кобылянский признал свою вину в причастности к этим схемам. Государство после этого решения Вилкула недополучила 5000000 гривен.