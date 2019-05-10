Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе: Правительство будет работать с новым президентом по реформам

Правительство будет работать с новым президентом. Фото: Радио Свобода

Кабмин ожидает сотрудничества и полного взаимодействия от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по имплементации реформ и курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Правительство настроено на взаимодействие, сотрудничество, максимальное сохранение тех наработок и серьезных структурных реформ, которые мы начали, чтобы их дальше углублять, и чтобы максимально привлечь к этому новоизбранного президента", - подчеркнула вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Укринформ.

"Существует полное понимание того, что выбор украинского народа относительно необратимости европейской и евроатлантической интеграции абсолютно поддерживается здесь, в Соединенных Штатах. Я надеюсь, что это будет отображаться в общем продвижении повестки дня реформ, как со стороны различных политических сил в Украине, так и со стороны наших партнеров", - подчеркнула украинский чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского предложили списать более 7 миллиардов гривен долгов

Ранее, спецпредставитель США Курт Волкер заверил Украину в полной поддержке от США.