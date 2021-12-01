Ветерану российско-украинской войны Дмитрию Коцюбайло присвоили Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" участнику боевых действий в составе Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайло, известному по позывному "Да Винчи".

Дмитрий Коцюбайло - самый молодой командир штурмовой роты ДУК ПС, находящийся на фронте с начала российско-украинской войны.

В 2014 году воин получил тяжелое ранение танковым снарядом в поселке Пески в Донецкой области. После выздоровления через три месяца реабилитации вернулся на фронт, где продолжает отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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"Сегодня высшей государственной наградой - званием Героя Украины - наградили всех добровольцев. Каждый, кто в 2014-м взял в руки оружие и пошел защищать свою страну. Я благодарю вас за поддержку и веру. Поздравляю побратимов", - написал Коцюбало в Facebook.

Героя поздравляют в сети.

За прошедшие сутки российские оккупанты четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ноябре от вражеских выстрелов и снарядов погибли шесть украинских военных.