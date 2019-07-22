Вертолет со спецназом для транспортировки бюллетеней направили в Коростень. Фото: Национальная полиция

Вертолет со спецподразделением ТОР - для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на №64 ОВК направили в Житомирскую область.

"Из Киева в Житомирскую область прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции. Решение направить в г. Коростень вертолетом Ми-8 силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации с участковых избирательных комиссий - в окружную избирательную комиссию №64, что расположенна в Коростене", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Полицейских направили в Житомирскую область для усиления местной полиции и помощи в обеспечении общественного порядка и безопасности.

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В Верховную Раду проходят 5 партий: "Слуга народа" - 126 голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 33, "Европейская солидарность" - 26, "Батькивщина" - 22, "Голос" - 18.

Также определили фамилии будущих народных депутатов по партийным спискам, если перевести проценты на проходные места. Номера у депутатов могут подвинуться на несколько пунктов вверх или вниз после окончательных результатов.