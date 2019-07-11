Вернуть Россию к истокам – у Зеленского озвучили интересное предложение

Потураев предлагает вернуть Россию к "исток". Фото: скриншот с видеоролике

Советник президента по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию.

Об этом он сказал в эфире канала Ukrlife.TV на YouTube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Враг наступает с двух сторон — Московия на Донбассе, а олигархи здесь"

"Можем на своих картах начать называть их Московией. Они хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем. Давайте вернем россиянам разнообразие историческую", - заявил Потураев.

Также Потураев высказал предложение переименовать заодно и язык.

"Например, должны говорить, что у нас руська мова, а в Московии - российский язык", - отметил советник президента.

Мир в Донбассе возможен только после нашей победы и когда освободим свои территории. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал военный ВСУ, в прошлом боец ​​Добровольческого Украинского корпуса "Правый сектор" с позывным "Дым". По его словам, после президентских выборов в Украине на фронте состоялось обострение ситуации.