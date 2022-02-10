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четверг, 10 февраля 2022 19:21

Верховный суд закрыл дело Стерненко "об одном патроне"

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Верховный суд закрыл дело Стерненко &quot;об одном патроне&quot;
Сергей Стерненко в Верховном суде 10 февраля. Фото: Стас Юрченко, "Ґрати"

Верховный суд 10 февраля уволил активиста Сергея Стерненко от ответственности за незаконное хранение боеприпасов – патрона калибра 5,45.

Об этом сообщили "Ґрати" в Тelegram.

"В результате суд закрыл дело против Стерненко о незаконном ношении оружия. Жалобы о закрытии дела о похищении депутата (Сергея Щербича. - Gazeta.ua) суд не удовлетворил", - говорится в сообщении.

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Защита указывала, что в Украине нет закона об обращении с оружием и правоохранители опираются на инструкцию Министерства внутренних дел. Что следствие "вообще не доказало, что патрон принадлежал именно Стерненко". Мол, его нашли во время обыска квартиры, которую Стерненко снимал не один. Адвокат Андрей Писаренко даже принес в суд патрон, чтобы продемонстрировать, что без оружия он не представляет опасности.

Прокурор в свою очередь возразила, что кассационная инстанция только проверяет соблюдение законов при судебных разбирательствах. По ее мнению, суды первой и второй инстанций нарушений не допустили.

31 мая 2021 года Одесский апелляционный суд признал одесских активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука виновными в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одессы Сергея Щербича, но освободил обоих от наказания в связи с истечением сроков давности. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении патрона калибра 5,45. За это суд приговорил Стерненко к трем годам условно с испытательным сроком на один год.

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Дата
10
февраля

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