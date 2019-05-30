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четверг, 30 мая 2019 02:25

Верховный суд Украины не будет рассматривать законность назначения Богдана главой АП

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Верховный суд Украины не будет рассматривать законность назначения Богдана главой АП
Верховный суд не будет рассматривать законность назначения Богдана. Фото: ТСН

Верховный суд Украины отказался открывать производство по делу о законности назначения Андрея Богдана главой Администрации президента.

"Верховный Суд отказал в открытии производства по делу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается. Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана Главой Администрации Президента Украины, то такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", - сообщает Верховный суд в Facebook.

Статья 55 Конституции Украины предусматривает право на судебную защиту, однако лишь тогда, когда правонарушение "должно быть реальным, касаться индивидуально выраженных прав или интересов лица, утверждающего об нарушениях".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам, юриста партии "Слуга народа" и одного из членов предвыборного штаба Зеленского Андрея Богдана.

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