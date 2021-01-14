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Верховный суд приказал вернуть Семочко в руководители разведки

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Верховный суд приказал вернуть Семочко в руководители разведки
13 січня 2021 року колегія суддів на чолі з Іриною Васильєвої винесла вердикт. Фото: "публічні люди"

Кассационный админсуд в составе Верховного суда отменил указ президента об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочка.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, то есть в течение 30 дней, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Административный иск Семочка удовлетворен частично. Признан противоправным и отменен указ президента Украины от 12 апреля 2019 года. В удовлетворении остальных исковых требований отказано", - говорится в сообщении.

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Семочко подал иск в конце весны 2019-го. Он требовал отменить указ 5-го президента Петра Порошенка об освобождении его от должности. Семочко утверждал, что указ незаконный, потому что во время увольнения он находился на больничном.

24 июня 2020 года суд отказался рассматривать иск экс-руководителя СВР, отметив, что тот подал его с пропуском 30-дневного срока. Семочко не согласился с этим решением и обжаловал его в Большой палате Верховного суда. Обязали Кассационный админсуд рассмотреть дело, несмотря на пропуск сроков.

13 января 2021-го коллегия судей во главе с Ириной Васильевой вынесла вердикт.

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2019 года Семочко уволили с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки. В отношении него открыли уголовное дело по факту государственной измены.

Семочко имеет родственников с российскими паспортами, недвижимость стоимостью более чем 200 млн грн и бизнес в Крыму, а также сам он пользуется элитным внедорожником Toyota Land Cruiser 200, что зарегистрированный на человека, которого не существует.

После обнародования расследования журналистов, СБУ открыла уголовное производство в отношении Семочко. Кроме того, в СБУ подтвердили российское гражданство его жены.

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