Верховная Рада ввела чрезвычайное положение в Украине

Верховная Рада ввела чрезвычайное положение в 22 областях и Киеве. Такое положение в Луганской и Донецкой областях действует с 2014 года.
За проголосовали 335 депутатов, сообщает Gazeta.ua.
Парламент утвердил указ президента Владимира Зеленского.
ЧС ввели на 30 суток. Оно начнется с полуночи 24 февраля.
В областях должны создать оперативные штабы во главе с главами облгосадминистраций и КГГА.
Чрезвычайное положение предусматривает:
- установление особенного режима въезда и выезда (при необходимости);
- ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
- запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом;
- запрет забастовок;
- эвакуация людей;
- введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков);
- проверка документов у граждан, а в необходимых случаях - проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных мероприятий, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан;
- запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и регионального органа СБУ, соответствующего подразделения Службы внешней разведки;
- запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
- особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости);
- запрет работы любительских радиопередающих средств и радиоприемных устройств личного использования.
Чрезвычайное положение в Донецкой и Луганской областях действует с 2014 года, напомнил Данилов.
23 февраля президент Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов.
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