Верховная Рада ввела чрезвычайное положение в Украине

Чрезвычайное состояние начнется с четверга. Фото: Facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада ввела чрезвычайное положение в 22 областях и Киеве. Такое положение в Луганской и Донецкой областях действует с 2014 года.

За проголосовали 335 депутатов, сообщает Gazeta.ua.

Парламент утвердил указ президента Владимира Зеленского.

ЧС ввели на 30 суток. Оно начнется с полуночи 24 февраля.

В областях должны создать оперативные штабы во главе с главами облгосадминистраций и КГГА.

Чрезвычайное положение предусматривает:

- установление особенного режима въезда и выезда (при необходимости);

- ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

- запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом;

- запрет забастовок;

- эвакуация людей;

- введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков);

- проверка документов у граждан, а в необходимых случаях - проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных мероприятий, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан;

- запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и регионального органа СБУ, соответствующего подразделения Службы внешней разведки;

- запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;

- особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости);

- запрет работы любительских радиопередающих средств и радиоприемных устройств личного использования.

Чрезвычайное положение в Донецкой и Луганской областях действует с 2014 года, напомнил Данилов. 23 февраля президент Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов.