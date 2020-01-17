Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)

Традиционного часа вопросов к правительству 17 января не будет из-за заявления об отставке Гончарука. ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

17 января Верховная Рада рассмотрит законопроект о сокращении количества депутатов.

Об этом говорится в повестке дня заседания.

В зале зарегистрировались 338 нардепов.

В связи с заявлением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке часа вопросов к правительству не будет, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков. Выступит только министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Кроме сокращения количества депутатов, нардепы должны рассмотреть изменения в закон о местном самоуправлении, о Бюро финансовых расследований, о финансовом лизинге, о создании национального органа интеллектуальной собственности и другие.

Следить за заседанием можно на телеканале "Рада".

17 января стало известно, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Офис президента сообщил, что уже получил заявление. Его рассмотрит президент Владимир Зеленский, после чего сообщит о своем решении.