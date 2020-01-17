Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)

17 января Верховная Рада рассмотрит законопроект о сокращении количества депутатов.
Об этом говорится в повестке дня заседания.
В зале зарегистрировались 338 нардепов.
В связи с заявлением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке часа вопросов к правительству не будет, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков. Выступит только министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Кроме сокращения количества депутатов, нардепы должны рассмотреть изменения в закон о местном самоуправлении, о Бюро финансовых расследований, о финансовом лизинге, о создании национального органа интеллектуальной собственности и другие.
Следить за заседанием можно на телеканале "Рада".
17 января стало известно, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.
Офис президента сообщил, что уже получил заявление. Его рассмотрит президент Владимир Зеленский, после чего сообщит о своем решении.
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