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среда, 04 декабря 2019 00:47

Верховная Рада приняла закон о верификации субсидий и пенсий

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Верховная Рада приняла закон о верификации субсидий и пенсий
Пенсии и субсидии будут верифицировать. Фото: РБК

Верховная Рада поддержала закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" с предложениями Владимира Зеленского.

Решение поддержали 248 народных депутатов, сообщает Укринформ.

"Президент Украины считает указанный закон чрезвычайно важным и поддерживает необходимость введения верификации государственных выплат, осуществляемых средствами государственного и местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Вместе с тем, он не может подписать данный Законопроект учитывая имеющиеся несогласованности с действующими законами", - отметил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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Напомним, Владимир Зеленский ветировал законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат" 7 ноября.

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