Верховная Рада не может создать следственную комиссию по Балаклее

Коалиция не хочет принимать закон о следственных комиссиях парламента. Фото: shutterstock.com

Верховная Рада не может создать следственную комиссию по взрывам на военных арсеналах, в частности, в Балаклее.

Об этом сказал народный депутат Юрий Чижмарь в эфире "112 Украина".

"Мы не можем создать следственную комиссию. Хотя сегодня, когда суды и правоохранительная система подконтрольны Банковой, именно следственные комиссии, осуществляющие парламентский контроль за громкими делами, могли бы быть выходом из ситуации. Но ни Банковая, ни коалиция не спешат принимать соответствующий закон. Понимают, что эта дорога открывает путь к объявлению импичмента в случае совершения правонарушения президентом, также дает возможность парламенту осуществлять следственные действия по делам, где замешаны топ-коррупционеры государства", - подчеркнул нардеп.

По его убеждению, ответственность за инциденты на военных складах должно нести высшее руководство Минобороны.

"Если наказать обычного караульного - ничего не изменится. Наказание в таких случаях должны нести первые руководители Министерства обороны. Потому вред, причиненный стране взрывами на трех складах, не сопоставим с ответственностью, которую понесли обычные служащие", - отметил Чижмарь.

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Днем 3 мая на военном арсенале в Балаклее Харьковской области во время планового подрыва боеприпасов загорелась трава. Пожар сопровождался взрывами. В результате пожара никто не пострадал. Спасатели продолжают операцию. В прошлом году в Украине произошло 3 пожара на военных складах. 23 марта в Балаклее вспыхнул пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы. Тогда погибли два человека, один был ранен, 345 домов - повреждены. Пожар тушили несколько дней. Причиной называли диверсию и беспилотник. 22 сентября горел склад военной техники вблизи Новоянисоля Донецкой области. Причиной пожара считают поджог. 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. В октябре 2015 года взорвались боеприпасы на складах в Сватово Луганской области.