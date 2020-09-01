Верещук рассказала о попытке "Слуг народа" исключить Лерос из фракции

Против Лероса собирают подписи. Фото: УНИАН

Фракция "Слуга народа" собирает подписи за исключение депутата Гео Лероса после того, как 1 сентября он открыто выступил с трибуны Верховной Рады против президента Владимира Зеленского.

"У него был открытый конфликт с господином Ермаком, мы не вмешивались, мы как фракция считали, что это его конфликт с руководителем Офиса. После сегодняшнего выступления я считаю, что целесообразно собрать подписи и посмотреть, как реагирует фракция на такие выступления, которые касаются непосредственно нас как членов фракции и президента Зеленского", - сообщила "Суспільному" депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Депутат тоже подписалась за исключение. Считает, что в критике Лерос есть определенный смысл.

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"Критика должна быть содержательной и конструктивной, все остальное - за пределами фракции", - добавила она.

В "Слуге народа" собирают подписи за исключение Гео Лерос из фракции. Нардеп раскритиковал президента Владимира Зеленского и его правления. Об этом Лерос сообщил на странице в Facebook.