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четверг, 03 мая 2018 13:49

Вера Савченко будет свидетельствовать в деле сестры

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Вера Савченко будет свидетельствовать в деле сестры
Сестру Надежды Савченко Веру допрашивают в Службе безопасности Украины. Фото: УНИАН

Служба безопасности Украины допрашивает Веру Савченко в качестве свидетеля по делу ее сестры - народного депутата Надежды Савченко. Нардепа подозреваются в подготовке терактов в правительственном квартале. Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя ООО "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

"Вера Савченко сейчас находится в СБУ, где проводится опрос ее в качестве свидетеля. На 14:00 туда иду я. Между тем, Надежда Савченко голодает уже 42-й день".

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23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал нардепа Надежду Савченко. Она будет находиться в следственном изоляторе до 20 мая.

Савченко подозревают в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и захвате государственной власти, террористического акта, посягательстве на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, создании террористической группы, незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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