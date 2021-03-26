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пятница, 26 марта 2021 01:39

Венгрия пожаловалась на Украину из-за мусора из Тисы

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Венгрия пожаловалась на Украину из-за мусора из Тисы
Венгрия пожаловалась на Украину. Фото: Корреспондент

Венгрия пожаловалась, что за два месяца 2021 года к ним с Украины и Румынии по рекам приплыло годовое количество мусора.

"За первые два месяца 2021 года в реку Тиса попало 1500 метров кубических отходов украинского и румынского происхождения, тогда как ранее такое количество мусора фиксировалось в течение года. Отходы украинского происхождения попадают в реку двумя путями: с одной стороны, непосредственно из Украины в реку Тиса, а с другой стороны, через реки Латорица и Борог со стороны Словакии. Из-за высокого уровня воды компетентные венгерские водные органы смогли выловить только 70% мусора, остальное продолжило свое движение по реке", – сообщает Радио Свобода со ссылкой на посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто.

Из-за мусора Верхне-Тисайская водная дирекция Венгрии была вынуждена объявить третий уровень готовности к санации воды. Санационный плавучий парк направили к мосту города Вашарошнамень, где установили частичный речной барьер.

По словам дипломата, в конце января венгерская общественная организация "Кубок ПЭТ" из-за загрязнения реки Латорица обратилась к председателю Закарпатской ОГА с просьбой помочь в ликвидации барьера отходов, впрочем, активисты ответа не получили. Он резюмировал, что украинская власть ничего не сделала для уменьшения количества отходов, которые через реки попадают в Венгрию.

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