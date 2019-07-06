Венгрия назвала Зеленскому условия, из-за которых отменит блокировки Украины в НАТО

Украина должна принять поправки в законы об образовании и языке, чтобы попасть в НАТО Фото: news.church.ua

Правительство Венгрии отменит блокировки интеграции Украины в НАТО, если Украина примет поправки в законы об образовании и о языке.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью "Радио Свобода".

"Если речь об образовании - это венгры, живущие в Украине, имели стопроцентную возможность учиться на родном языке до момента, пока "образовательный закон" не приняли. Поэтому мы как минимум ожидаем поправки, которая восстановит права венгров, которые они уже имели. Относительно "языкового закона" - то он практически "убивает" шансы использовать венгерскую в госуправлении, культуре, медиа. Таким образом поправка, которая позволит венграм использовать свой родной язык в этих областях, нас полностью удовлетворит", - сказал Петер Сийярто.

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Министр возлагает большие надежды на нового президента Владимира Зеленского.

"Хочу вам откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду. Имею быть с вами честным, мы чувствовали, что бывший президент Украины Петр Порошенко проводит антивенгерскую политику. Я не знаю, было ли это специально, или по иным причинам произошло. .. Но без сомнений - итогом всех его решений стала четкая политика против Венгрии", - добавил глава МИД.

Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закон об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017.