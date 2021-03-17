Венедиктову на допрос еще не вызывали - САП

САП раскрыла подробности дела против Венедиктовой. Фото: gp.gov.ua

Против генерального прокурора Ирины Венедиктов расследуется 2 производства. Ее обвиняют в возможном вмешательстве в дело заместителя Офиса президента Олега Татарова. Его подозревают во взяточничестве. Расследование проводит Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в интервью "РБК-Украина".

Он заявил, что его дважды допрашивали по делу Венедиктов в ГБР. Генпрокурора на допрос еще не вызывали, однако расследование НАБУ продолжается.

"Она (Ирина Венедиктова. - Gazeta.ua) просто знает, что такое производство. Здесь не стоит вопрос удовлетворения или недовольства. Есть факт, мы расследуем. Это работа правоохранительных органов. Все в равных условиях, что генеральный прокурор, что рядовой прокурор", - отметил Грищук.



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Председатель САП добавил, что общался с заместителем Венедиктовой Алексеем Симоненко, который непосредственно забрал дело Татарова от НАБУ.

"Несколько раз общались. Я говорил ему, что это неправильный подход к расследованию. Говорил, что лишь выполняет решение суда. Мы тогда и узнали интересный момент, существует какое-то решение суда по этому делу", - сказал он.

В декабре НАБУ объявило заместителю председателя Офиса президента Алексей Татарову о подозрении в возможной причастности к коррупции. Позже дело передали на расследование в Службу безопасности Украины. В Офисе генпрокурора заявили, что подозрение Татарову было объявлено нарушениями. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктов в дело Татарова.