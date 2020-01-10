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пятница, 10 января 2020 19:45

Венедиктова позвала наблюдать за конкурсом в ГБР внешних экспертов

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Венедиктова позвала наблюдать за конкурсом в ГБР внешних экспертов
Венедиктова временно руководит ГБР после увольнения Трубы. ФОТО: ГБР

Временная руководительница Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова пригласила международных экспертов наблюдать за конкурсом заместителей директора ГБР.

Об этом сообщила пресс-служба органа в Facebook.

10 января на заседании комиссии, которая подбирает кандидатов, будет присутствовать старший советник по вопросам правовой реформы Консультативного миссии Европейского Союза в Украине Томас Фланаган.

По мнению Венедиктовой, перед бюро сейчас есть ряд вызовов% аудит работы ГБР, перевод с ГПУ следователей по "делам Майдана", запуск Совета общественного контроля при ГБР, формирование дисциплинарноий комиссии и другие.

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27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности руководителя Государственного бюро расследований.
На его должность временно назначил депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

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Дата
10
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