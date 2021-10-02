Венедиктова пока в отставку не собирается

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пока не собирается уходить с поста.
Об этом она заявила журналистам в Трускавце, сообщает LB.ua
"Я рад, что меня люди не забывают.
Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная Рада не скажет, что нужно уже", - заявила генпрокурор.
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На этой неделе СМИ сообщили, что Офис президента планирует уволить Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора.
Верховная Рада назначила Венедиктову генпрокурором 17 марта 2020 года. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.
На внеочередных парламентских выборах в 2019-м она была третьей в списке партии "Слуга народа". Временно исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований.
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