Венедиктова пока в отставку не собирается

Генпрокурор приехала в Трускавец на "большую фракцию" "Слуги народа". Фото: sluga-narodu.com

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пока не собирается уходить с поста.

Об этом она заявила журналистам в Трускавце, сообщает LB.ua

"Я рад, что меня люди не забывают.

Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная Рада не скажет, что нужно уже", - заявила генпрокурор.

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На этой неделе СМИ сообщили, что Офис президента планирует уволить Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора. Верховная Рада назначила Венедиктову генпрокурором 17 марта 2020 года. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. На внеочередных парламентских выборах в 2019-м она была третьей в списке партии "Слуга народа". Временно исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований.