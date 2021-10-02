Венедиктова пока в отставку не собирается

 
Ексклюзивы
1/5
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 2412
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
4 Просмотров: 1314
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 1935
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 432
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 621
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
Просмотров: 1206
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 477
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2 Просмотров: 585
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 468
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 594
Фото
Все фото
4
15
4
3
3
Зеленский приехал на &quot;большую фракцию&quot; своей партии
Зеленский приехал на "большую фракцию" своей партии
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Вино, фуршет и бильярд - как журналисты отдыхали с депутатами в Трускавце
Вино, фуршет и бильярд - как журналисты отдыхали с депутатами в Трускавце
Перед &quot;слугами&quot; выступил Шмыгаль, журналистов зовут на смарт-ужин
Перед "слугами" выступил Шмыгаль, журналистов зовут на смарт-ужин
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
Видео
Все видео
"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца
"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца
Венедиктова пока в отставку не собирается
Венедиктова пока в отставку не собирается
К "слугам" приехал одиозный Татаров
К "слугам" приехал одиозный Татаров
В Украине официально отреагировали на арест Саакашвили
В Украине официально отреагировали на арест Саакашвили
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
Просмотров: 918
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 405
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 7785
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 414
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 621
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 198
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
суббота, 02 октября 2021 13:17

Венедиктова пока в отставку не собирается

  Комментировать
Венедиктова пока в отставку не собирается
Генпрокурор приехала в Трускавец на "большую фракцию" "Слуги народа". Фото: sluga-narodu.com

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пока не собирается уходить с поста.

Об этом она заявила журналистам в Трускавце, сообщает LB.ua

"Я рад, что меня люди не забывают.

Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная Рада не скажет, что нужно уже", - заявила генпрокурор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАПК обратились касательно заместителя Венедиктовой, который гулял на дне рождения Татарова

На этой неделе СМИ сообщили, что Офис президента планирует уволить Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора.

Верховная Рада назначила Венедиктову генпрокурором 17 марта 2020 года. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.

На внеочередных парламентских выборах в 2019-м она была третьей в списке партии "Слуга народа". Временно исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Венедиктова пока в отставку не собирается». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Секс по пять часов и 100 гитар, названных в его честь: Стингу исполнилось 70 лет

На территории России устроили ядерный взрыв

Открыли бюро ухаживаний

Самое читаемое
&quot;Молочные&quot; прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы &quot;Квартала&quot; - что публикуют звезды в сети
"Молочные" прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы "Квартала" - что публикуют звезды в сети
15
 Просмотров: 7398
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 7326
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
5
 Просмотров: 4230
Зои Кравиц посветила голым бюстом в обольстительной фотосессии для журнала
Зои Кравиц посветила голым бюстом в обольстительной фотосессии для журнала
10
 Просмотров: 3186
&quot;На живот, с*ка!&quot;: В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
10
 Просмотров: 3114
Политика
"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца
"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца
 1 Просмотров: 198
Зеленский приехал на "большую фракцию" своей партии
Зеленский приехал на "большую фракцию" своей партии
4
 Просмотров: 126
К "слугам" приехал одиозный Татаров
К "слугам" приехал одиозный Татаров
 Просмотров: 153
Подписи за отставку Разумкова соберут быстро - Арахамия
Подписи за отставку Разумкова соберут быстро - Арахамия Просмотров: 153
"Дело моряков": Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова
"Дело моряков": Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
4
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
4
Саакашвили задержали - премьер Грузии
2
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
Голосов: 8449
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть