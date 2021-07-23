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пятница, 23 июля 2021 15:39

Венедиктова подписала подозрение заместителя председателю Харьковского облсовета

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Венедиктова подписала подозрение заместителя председателю Харьковского облсовета
Подозрение о получении взятки Венедиктова подписали заместителю председателя Харьковского облсовета. Фото: pixabay.com

Заместителю председателя Харьковского облсовета и адвокату подписали подозрения. Их задержали на взятке.

"Информирую общество о том, что мною были подписаны сообщение о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвоката", - сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Уголовное производство зарегистрировано в начале 2021 года. К этому времени длилось следствие, детективы и прокуроры собирали доказательства.

Во время следственных и процессуальных действий установили, что фигуранты дела требовали деньги за свою помощь в трудоустройстве чиновника, а впоследствии они получили указанные ими суммы.

"Все эти факты надлежащим образом зафиксированы детективами и прокурорами", - добавила Венедиктова.

Заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката поймали на взятке. Злоумышленники требовали миллионную взятку у главы коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту.

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Дата
23
июля

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