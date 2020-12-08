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вторник, 08 декабря 2020 14:51

Венедиктова открыла дело на "слугу" Дубинского

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Венедиктова открыла дело на &quot;слугу&quot; Дубинского
Народный депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский. Фото: Главком

Генпрокурорка Ирина Венедиктова открыла дело на нардепа с "Слуги народа" Александра Дубинского по решению суда.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram-канале.

"Печерский райсуд по жалобе ЦПК обязал генпрокурорку открыть дело в отношении предполагаемого уклонения от уплаты налогов и отмывания средств Дубинского", - говорится в сообщении.

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"Ожидаем, когда господин Дубинский скажет, что это фейк, что прокуратура врет, ничего ни в какие реестры не внесен и далее по тексту", - пишут антикоррупционеры.

7 декабря Печерский райсуд обязал открыть уголовные дела на народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача о вероятной государственной измены.

Ранее журналисты "Bihus.info" опубликовали расследование о нардепа Александра Дубинского. В нем говорится, что нардеп во время Революции достоинства занимался созданием антимайдановских фейков на заказ ближайшего окружения экс-министр доходов и сборов Александра Клименко.

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