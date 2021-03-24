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Венецианская комиссия вынесла решение о законопроекте о политических партиях

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Венецианская комиссия вынесла решение о законопроекте о политических партиях
В Венецианской комиссии рассказали о политических партиях. Фото: Reuters

Венецианская комиссия приняла рекомендации, касающиеся законопроекта о политических партиях.

Приветствуются проведенные консультации с заинтересованными сторонами, которые нужно продолжать, равно, как нужно внедрить систему мониторинга за выполнением закона, говорится в документе на сайте Венецианской комиссии.

В комиссии приветствовали тот факт, что законопроект стал "предметом обширных консультаций с широким кругом заинтересованных сторон, с многочисленными предложениями о поправках, которые рассматривались по ходу дела".

"Рекомендуется, чтобы государственные органы продолжали такие всеобъемлющие, обширные и эффективные консультации, в том числе с широким кругом политических партий, а также предлагали женщинам и мужчинам равные возможности для участия", - сказано в рекомендациях.

В Венецианской комиссии полагают, что такие консультации должны проводиться на разных этапах законотворческого процесса, в том числе перед парламентом, и, в частности, после значительных изменений в некоторых частях законопроекта. "В качестве важного элемента хорошего законотворчества также должна быть внедрена последовательная система мониторинга и оценки выполнения закона и его воздействия, которая позволила бы эффективно оценивать действие и эффективность законопроекта после его принятия", - полагают в комиссии.

Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право — консультативный орган по конституционному праву.

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