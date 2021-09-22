Венецианская комиссия даст ответ по законопроекту об олигархах в декабре

Венецианская комиссия предоставит свою позицию по законопроекту президента Владимира Зеленского об олигархах 15-16 декабря.

Об этом сообщил народный депутат от "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Он опубликовал письмо от комиссии.

"Коротко: 15-16 декабря дадут позицию.

Это меньше, чем через три месяца. Но вместо того, чтобы спокойно дождаться замечаний ВК, и потом сократить просто срок вступления закона с шести до трех месяцев, его завтра тянут в зал", - написал нардеп.

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1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об олигархах. Его вносил президент. 15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от спикера Дмитра Разумкова касательно оценки законопроекта. Документ не было смысла направлять в комиссию, а Разумков не послушал фракцию "Слуга народа", заявил ее председатель Давид Арахамия.