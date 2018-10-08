Великобритания пообещала нанести кибератаку по РФ

Великобритания обещает контратаковать Россию. Фото: Коммерсант

В Британии рассматривают возможность кибератаки против России в случае ряда агрессивных действий со стороны Кремля.

Британские военные обеспокоены тем, что их страна имеет ограниченное количество потенциала, с которым она может дать ответ России в случае ее агрессивной политики. Поэтому Великобритания рассматривает хакерскую атаку как один из вариантов, сообщает британская газета Sunday Times.

Отмечается, что согласно плану, страна может лишить Москву электричества благодаря действиям хакеров.

К таким шагам Великобритания прибегнет при ряде условий:

- если Россия захватит эстонские острова в Балтийском море с целью проверить, насколько НАТО может дать ответ;

- если Россия вторгнется в Ливию, чтобы вмешаться в поставки нефти на Запад и спровоцировать новую волну миграции в Европу;

- и если против Британии Россия применит нерегулярные вооруженные формирования, или поставит под угрозу новый британский авианосец.

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Ранее США и Великобритания предупредили о глобальной кибератаки со стороны России.