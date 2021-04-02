Великобритания переживает за обострение на Донбассе

Переговоры инициировала Великобритания, отметил Пристайко. Фото: Уніан

Великобритания обеспокоена ситуацией на Востоке Украины. Министр обороны ВБ Бен Воллес инициировал переговоры с министром обороны Украины Андреем Тараном. Предметом разговора будет эскалация конфликта на Донбассе.

Заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко во время панельной дискуссии "Новое партнерство во времена пандемии".

"Великобритания обеспокоена тем, что происходит. Министр обороны Украины будет говорить с коллегой - министром обороны ВБ", - сказал Пристайко.

Дипломат подчеркнул, что украинская сторона осознает уровень осведомленности Великобритании с ситуацией на Востоке. Страна имеет собственные независимые источники информации, в частности спецслужбу МИ-6.

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"Если они настолько обеспокоены, то, поверьте, нам тоже надо быть обеспокоенными даже больше чем то, что я наблюдаю в средствах массовой информации в Украине", - считает посол.

Переговоры Андрея Тарана и Бена Уоллеса инициировала ВБ.

1 апреля состоялась телефонная беседа министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Руководители оборонных ведомств Украины и США обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны.