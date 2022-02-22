Великобритания, Канада и Франция готовятся ввести против РФ пакет санкций за признание ЛНР и ДНР

Против России готовятся вводить санкции. Фото: Укринформ

Великобритания намерена ввести новый пакет санкций против России за признание так называемых ЛНР и ДНР.

Ограничения вступят в силу уже 22 февраля, сообщает пресс-служба британского правительства.

Борис Джонсон осудил решение Путина признать псевдореспублики, поскольку этого шаг аннулирует Минские соглашение. Он также подчеркнул, что Лондон поднимет этот вопрос в Совете безопасности ООН и ОБСЕ.

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Канада тоже готовится ввести санкции против России за признание боевиков на оккупированном Донбассе.

Соответствующее заявление сделала Мелани Жоли – глава МИД Канады.

Канада твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Циничное решение России о "признании" оккупантов является нарушением минских договоренностей и Хартии ООН.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал признание президентом РФ Владимиром Путиным "суверенитета" созданных и контролируемых Кремлем вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР". И призвал усилить санкции против России.

"Это явное одностороннее нарушение Россией международных обязательств и посягательство на суверенитет Украины", - заявил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Войска вводятся после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Речь идет о якобы "миротворцах".