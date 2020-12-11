"Велике БРЕХУНИцтво": Томенко заявляет, что губернатор Черкасчины Сергейчук приписывает себе чужие заслуги

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 666
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 540
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4059
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4527
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1404
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 450
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3150
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 972
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3222
Фото
Все фото
8
6
3
4
4
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
Зеленский встретился с Путиным
Зеленский встретился с Путиным
3-я попытка подкупа: председателю Фонда госимущества не донесли $100 тыс.
3-я попытка подкупа: председателю Фонда госимущества не донесли $100 тыс.
В Харькове атаковали офис партии Медведчука
В Харькове атаковали офис партии Медведчука
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
Видео
Все видео
Мэр Черкасс официально извинился перед Зеленским
Мэр Черкасс официально извинился перед Зеленским
"Слуга народа" и чиновница Гоструда терроризируют ФОПы
"Слуга народа" и чиновница Гоструда терроризируют ФОПы
Венедиктова и госдача: появились новые подробности
Венедиктова и госдача: появились новые подробности
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
"Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф". Нардепов раскритиковали в прямом эфире
"Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф". Нардепов раскритиковали в прямом эфире
Интервью
1/5
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 621
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 972
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3222
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1944
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 18
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
пятница, 11 декабря 2020 17:11

"Велике БРЕХУНИцтво": Томенко заявляет, что губернатор Черкасчины Сергейчук приписывает себе чужие заслуги

  Комментировать
&quot;Велике БРЕХУНИцтво&quot;: Томенко заявляет, что губернатор Черкасчины Сергейчук приписывает себе чужие заслуги
Экс-нардеп Николай Томенко: "Деньги на ремонт бассейна в Чернобае были выделены в бюджете 2019 года с совершенно другой программы другого правительства". Фото: УП

Председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергейчук незаслуженно приписывает себе открытие бассейна в Чернобаевском районном спортивном комплексе

Об этом говорится в материале вице-президента Национального олимпийского комитета Украины, екснардепа Николая Томенко "Велике б̶у̶д̶ів̶н̶и̶ц̶т̶в̶о̶ брехуництво для президента", который опубликован на сайте "Рідна Черкащина.

"Вот вижу все Черкасские СМИ заполнены радостной новостью о завершении реконструкции бассейна и помещений для спортивных секций в Чернобаевском спорткомплексе на Черкасчине. На этом действе председатель ОГА, который появился в Черкассах немногим более 3 месяцев назад и успел проиграть выборы городского головы Черкасс (ЗЕ-кандидат занял 3 место) и руководство Областного совета (возглавили совет представители "Черкасчан", ЕС и "Батькивщины") заявил, что благодаря его упорному труду и мудрому руководству Зеленским проектом "Велике будівництво" они успешно реконструировали этот объект спортивной инфраструктуры ", - написал Томенко.

При этом Томенко напомнил, что этот уникальный спортивный объект был построен еще в советские времена, но был заброшен. По его словам, в 2018 году "снова встала проблема более современной реконструкции спорткомплекса. Тогдашняя команда райадминистрации обратилась ко мне как вице-президенту НОК Украины с просьбой посодействовать с включением этого объекта в государственную программу реконструкции бассейнов ... Совместными усилия было принято решение предусмотреть в бюджете 2019 10 млн. гривен, а еще более 5 млн. грн. выделил район и местные предприниматели".

По словам Томенко, работы начались в 2019-ом и завершились в 2020 году.

"И у меня вопрос к чиновникам области, которые не выделили ни одной гривни и к руководителю ОГА, который 3 месяца в должности: Вы каким боком к реконструкции этого спортивного объекта?", - спросил Томенко, добавив, что "деньги на ремонт бассейна в Чернобае были выделены в бюджете 2019 года из совершенно другой программы другого правительства, другой ВР и другого президента. По словам Томенко, Сергейчук в этом случае сделал все, "чтобы превратить программу президента "Велике будівництво " в " Велике БРЕХУНИцтво! "

Напомним, Сергей Сергейчук возглавил Черкасскую областную государственную администрацию 28 августа 2020 года. Как пишут местные СМИ, за три месяца работы на этом посту он провалил все возможные направления в области. Партия "Слуга народа" проиграла местные выборы, не попала в коалицию в областном совете, а кандидат от "Слуги народа" на выборах мэра Черкасс не вышел даже во второй тур. Сергейчук провалил на Черкасчине и программу президента "Велике будівництво, потому что "областная администрация просто не смогла эффективно проконтролировать своевременность выполненных работ по целому ряду объектов.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Велике БРЕХУНИцтво": Томенко заявляет, что губернатор Черкасчины Сергейчук приписывает себе чужие заслуги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Митингующие отбили атаку силовиков

Дебютный альбом рэпера возглавил чарт США

Астма нарушает работу мозга

Создали национальную валюту

Россияне проиграли войну

На жалюзи зарабатывали куртизанки: интересные факты

Разбился владелец строительной организации

Самое читаемое
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 30106
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
 Просмотров: 11718
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 Просмотров: 7623
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
3
 Просмотров: 5985
&quot;При Лукашенко нет честного суда&quot; - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала 1 Просмотров: 5463
Политика
НАБУ занялось "слугой". СМИ пишут: использовал мандат в бизнес-интересах
НАБУ занялось "слугой". СМИ пишут: использовал мандат в бизнес-интересах Просмотров: 243
Прокуратура возбудила дело против Новинского
Прокуратура возбудила дело против Новинского Просмотров: 216
Зеленский делает 3 ошибки - экс-премьер Гончарук
Зеленский делает 3 ошибки - экс-премьер Гончарук Просмотров: 612
Потенциальный глава Ивано-Франковской области: СМИ рассказали о деталях биографии Андрея Бойчука
Потенциальный глава Ивано-Франковской области: СМИ рассказали о деталях биографии Андрея Бойчука Просмотров: 216
Москва заочно арестовала нацгвардийця Маркива. Аваков назвал это доказательством причастности России к фальсификации дела
Москва заочно арестовала нацгвардийця Маркива. Аваков назвал это доказательством причастности России к фальсификации дела 1 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
9
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
5
Венгрия стремится войны с Украиной
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
3
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
2
Суд не смог избрать меру пресечения Януковичу
Голосов: 18508
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть