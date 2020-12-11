"Велике БРЕХУНИцтво": Томенко заявляет, что губернатор Черкасчины Сергейчук приписывает себе чужие заслуги

Экс-нардеп Николай Томенко: "Деньги на ремонт бассейна в Чернобае были выделены в бюджете 2019 года с совершенно другой программы другого правительства". Фото: УП

Председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергейчук незаслуженно приписывает себе открытие бассейна в Чернобаевском районном спортивном комплексе

Об этом говорится в материале вице-президента Национального олимпийского комитета Украины, екснардепа Николая Томенко "Велике б̶у̶д̶ів̶н̶и̶ц̶т̶в̶о̶ брехуництво для президента", который опубликован на сайте "Рідна Черкащина.

"Вот вижу все Черкасские СМИ заполнены радостной новостью о завершении реконструкции бассейна и помещений для спортивных секций в Чернобаевском спорткомплексе на Черкасчине. На этом действе председатель ОГА, который появился в Черкассах немногим более 3 месяцев назад и успел проиграть выборы городского головы Черкасс (ЗЕ-кандидат занял 3 место) и руководство Областного совета (возглавили совет представители "Черкасчан", ЕС и "Батькивщины") заявил, что благодаря его упорному труду и мудрому руководству Зеленским проектом "Велике будівництво" они успешно реконструировали этот объект спортивной инфраструктуры ", - написал Томенко.

При этом Томенко напомнил, что этот уникальный спортивный объект был построен еще в советские времена, но был заброшен. По его словам, в 2018 году "снова встала проблема более современной реконструкции спорткомплекса. Тогдашняя команда райадминистрации обратилась ко мне как вице-президенту НОК Украины с просьбой посодействовать с включением этого объекта в государственную программу реконструкции бассейнов ... Совместными усилия было принято решение предусмотреть в бюджете 2019 10 млн. гривен, а еще более 5 млн. грн. выделил район и местные предприниматели".

По словам Томенко, работы начались в 2019-ом и завершились в 2020 году.

"И у меня вопрос к чиновникам области, которые не выделили ни одной гривни и к руководителю ОГА, который 3 месяца в должности: Вы каким боком к реконструкции этого спортивного объекта?", - спросил Томенко, добавив, что "деньги на ремонт бассейна в Чернобае были выделены в бюджете 2019 года из совершенно другой программы другого правительства, другой ВР и другого президента. По словам Томенко, Сергейчук в этом случае сделал все, "чтобы превратить программу президента "Велике будівництво " в " Велике БРЕХУНИцтво! "

Напомним, Сергей Сергейчук возглавил Черкасскую областную государственную администрацию 28 августа 2020 года. Как пишут местные СМИ, за три месяца работы на этом посту он провалил все возможные направления в области. Партия "Слуга народа" проиграла местные выборы, не попала в коалицию в областном совете, а кандидат от "Слуги народа" на выборах мэра Черкасс не вышел даже во второй тур. Сергейчук провалил на Черкасчине и программу президента "Велике будівництво, потому что "областная администрация просто не смогла эффективно проконтролировать своевременность выполненных работ по целому ряду объектов.