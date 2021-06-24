Ведущую российского телеканала выворачивало от Putin is a killer на футболке украинского нардепа

Телеведущая отворачивалась.

Ведущую российского телеканала "Дождь", который называет себя "независимым информационным", выворачивало от надписи Putin is a killer на футболке народного депутата Украины Алексея Гончаренко. Видео он опубликовал в Facebook.

Ведущая заявила об "агитацие или пропаганде", "не правильно так себя вести".

"Давайте вы опустите свой монитор", - сказала она. На что Гончаренко отказался и сказал, что был в футболке и в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Когда украинский нардеп снова показал футболку и прочитал надпись, российская ведущая начала крутиться, отводить взгляд и нервничать.

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В январе Гончаренко троллил в ПАСЕ заместителя председателя Думы Российской Федерации Петра Толстого, известного антиукраинскими заявлениями.