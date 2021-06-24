Ведущую российского телеканала выворачивало от Putin is a killer на футболке украинского нардепа

 
Ексклюзивы
1/5
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 261
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1206
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 243
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 630
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1782
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 738
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 162
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 207
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 558
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
5
6
9
4
Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука
Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука
Зеленский уехал, работа заглохла - Вирастюк увидел &quot;хвосты&quot; с ликвидации стихии на Прикарпатье
Зеленский уехал, работа заглохла - Вирастюк увидел "хвосты" с ликвидации стихии на Прикарпатье
Зеленский и Зурабишвили говорили о Черноморском регионе
Зеленский и Зурабишвили говорили о Черноморском регионе
За &quot;большое переселение&quot; от Зеленского украинцы могут заплатить десятки миллионов гривен
За "большое переселение" от Зеленского украинцы могут заплатить десятки миллионов гривен
&quot;Вы с путинскими денежными мешками?&quot; - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
"Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
Видео
Все видео
Ведущую российского телеканала выворачивало от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала выворачивало от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский
Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
Президент Грузии: "Слава Украине"
Президент Грузии: "Слава Украине"
"Слуга народа" снова опозорилась из-за выходок Тищенко
"Слуга народа" снова опозорилась из-за выходок Тищенко
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 819
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 738
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 162
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1458
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 522
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
четверг, 24 июня 2021 12:54

Ведущую российского телеканала выворачивало от Putin is a killer на футболке украинского нардепа

  Комментировать
Ведущую российского телеканала выворачивало от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Телеведущая отворачивалась.

Ведущую российского телеканала "Дождь", который называет себя "независимым информационным", выворачивало от надписи Putin is a killer на футболке народного депутата Украины Алексея Гончаренко. Видео он опубликовал в Facebook.

Ведущая заявила об "агитацие или пропаганде", "не правильно так себя вести".

"Давайте вы опустите свой монитор", - сказала она. На что Гончаренко отказался и сказал, что был в футболке и в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Когда украинский нардеп снова показал футболку и прочитал надпись, российская ведущая начала крутиться, отводить взгляд и нервничать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда

В январе Гончаренко троллил в ПАСЕ заместителя председателя Думы Российской Федерации Петра Толстого, известного антиукраинскими заявлениями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ведущую российского телеканала выворачивало от Putin is a killer на футболке украинского нардепа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июня

Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 12647
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 9072
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6237
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 3726
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 3573
Политика
Суд дал "беркутовцу" четыре года тюрьмы заочно - тот стал боевиком и прячется в ОРДЛО
Суд дал "беркутовцу" четыре года тюрьмы заочно - тот стал боевиком и прячется в ОРДЛО Просмотров: 126
СНБО проведет закрытое совещание
СНБО проведет закрытое совещание Просмотров: 135
Фестивалю Atlas Weekend объявили бойкот
Фестивалю Atlas Weekend объявили бойкот Просмотров: 405
Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука
Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука
3
 Просмотров: 639
Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский
Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский
 2 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
5
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
2
Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский
Голосов: 7433
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть