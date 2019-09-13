"Вечный мир": Коломойский рассказал об отношениях с Пинчуком

Коломойский пришел на YES. Фото: УП

На форум "Ялтинской европейской стратегии" пришел олигарх Игорь Коломойский.

Основателем форума есть другой олигарх Виктор Пинчук, сообщает "Украинская правда".

Коломойский сказал, что у него "вечный мир" с Пинчуком.

О встрече с президентом Владимиром Зеленским он сказал, что ему нечего добавить к комментариям президента.

На форум Коломойский пришел с нардепом от партии "Укроп" Игоря Палицы. Партия близка к олигарху.

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Коломойский сел рядом с соратницей Пинчука и менеджеркой его компаний Юлией Чеботаревой.

Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивный комментарий по поводу своей беседы с бизнесменом Игорем Коломойским журналистке интернет-издание "Новое Время" Кристине Бердинских после завершения форума YES.