"Вечный мир": Коломойский рассказал об отношениях с Пинчуком

На форум "Ялтинской европейской стратегии" пришел олигарх Игорь Коломойский.
Основателем форума есть другой олигарх Виктор Пинчук, сообщает "Украинская правда".
Коломойский сказал, что у него "вечный мир" с Пинчуком.
О встрече с президентом Владимиром Зеленским он сказал, что ему нечего добавить к комментариям президента.
На форум Коломойский пришел с нардепом от партии "Укроп" Игоря Палицы. Партия близка к олигарху.
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Коломойский сел рядом с соратницей Пинчука и менеджеркой его компаний Юлией Чеботаревой.
Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивный комментарий по поводу своей беседы с бизнесменом Игорем Коломойским журналистке интернет-издание "Новое Время" Кристине Бердинских после завершения форума YES.
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