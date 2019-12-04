"Важно сохранить единство": Порошенко призвал Европейский Совет продлить санкции против РФ

Петр Порошенко призвал Европейский Совет продлить санкции против России

Пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко направил письмо в адрес президента Европейского Совета Шарля Мишеля с призывом продлить санкции против России.

Пятый президент подчеркнул, что в контексте Нормандской встречи в Париже 9 декабря важно сохранить единство и солидарность Евросоюза с Украиной в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность.

Порошенко призвал лидеров Евросоюза одобрить на следующем заседании Европейского Совета политическое решение о продлении экономических санкций против России за ее продолжающуюся агрессию против Украины.

Пятый президент выразил надежду на дальнейшую личную поддержку со стороны президента Европейского Совета курса на интеграцию Украины в ЕС.

К тому же, Порошенко поздравил Шарля Мишеля с вступлением в должность и пожелал успехов в продвижении европейской повестки дня.

Как писал OBOZREVATEL, накануне саммита в Нормандском формате политические партии Европейская Солидарность Голос и Батьківщина приняли совместное заявление. Партии заявили о необходимости соблюдения в ходе переговоров 9 декабря "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине.