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среда, 04 декабря 2019 10:39

"Важно сохранить единство": Порошенко призвал Европейский Совет продлить санкции против РФ

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&quot;Важно сохранить единство&quot;: Порошенко призвал Европейский Совет продлить санкции против РФ
Петр Порошенко призвал Европейский Совет продлить санкции против России

Пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко направил письмо в адрес президента Европейского Совета Шарля Мишеля с призывом продлить санкции против России.

Пятый президент подчеркнул, что в контексте Нормандской встречи в Париже 9 декабря важно сохранить единство и солидарность Евросоюза с Украиной в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность.

Порошенко призвал лидеров Евросоюза одобрить на следующем заседании Европейского Совета политическое решение о продлении экономических санкций против России за ее продолжающуюся агрессию против Украины.

Пятый президент выразил надежду на дальнейшую личную поддержку со стороны президента Европейского Совета курса на интеграцию Украины в ЕС.

К тому же, Порошенко поздравил Шарля Мишеля с вступлением в должность и пожелал успехов в продвижении европейской повестки дня.

Как писал OBOZREVATEL, накануне саммита в Нормандском формате политические партии Европейская Солидарность Голос и Батьківщина приняли совместное заявление. Партии заявили о необходимости соблюдения в ходе переговоров 9 декабря "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине.

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Дата
04
декабря

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