"Вашингтона – оккупация Харькова, нам – шашлыки и новогоднее обращение" – заявления Зеленского откликнулись в сетях

Президент Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию The Washington Post.

В нем заявил, что Россия может оккупировать Харьков. Также сказал, что Запад должен ввести превентивные санкции против РФ до возможного начала масштабной военной агрессии.

До публикации интервью, 19 января, президент записал видеообращение для украинцев, призвал не паниковать.

"Нужно выдохнуть и успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками... В апреле – отметим Пасху. В мае как обычно – солнце, выходные, шашлыки. 31 декабря всей семьей соберемся за столом. И я уверен, что в новогоднем обращении скажу: "Дорогие украинцы! Ну я же говорил? Мы молодцы", - сказал.

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В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен встречался с Зеленским и назвал скопление российских войск на границе с Украиной "беспрецедентной угрозой".

Заявления Зеленского американской прессе комментируют пользователи Facebook. Gazeta.ua предлагает самое интересное.