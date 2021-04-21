Вашингтон и Лондон надо восстановить заинтересованность мира нашей войной - дипломат

Богдан Нагайло о том, что США надо присоединиться к "нормандского формата". Фото: Сергей Старостенко

Соединенные Штаты могут добавить энергии мирному процессу. Не только оказывать политическую поддержку и военную помощь, но и побуждать других партнеров быть решительными в противодействии российской агрессии, считает дипломат Богдан Нагайло.

"Важно, чтобы США активно включились в "нормандский формат". Или опять назначили специального представителя Госдепа по вопросам Украины, которым был Курт Волкер. В "нормандском формате" условия политического урегулирования остаются русскими. Германия и Франция принимают кремлевский нарратив. Мол, Россия является не участником, а посредником. Вашингтон может разговаривать на другом языке. Лондон после выхода из Евросоюза тоже становится важным для нас международным игроком. Великобритания - подписант Будапештского меморандума. с ней в прошлом году мы заключили Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Вашингтону и Лондону надо восстановить заинтересованность мира нашей войной ", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина - на растяжке Минских договоренностей" - что изменит парижский визит Зеленского

Россия является угрозой не только для Украины и Беларуси, но и для всей Европы. Вмешивается во внутреннюю политику и выборы в Америке, Франции. Все, что происходит в Украине, - лишь часть комплексного подхода Москвы. Стремится подрывать демократические институты, единство Европы и трансатлантических структур, добавил эксперт.

"Байден вернулся к риторике лидера демократического лагеря. Выступает во имя защиты демократических и безопасности принципов. Трамп их воспринимал цинично".

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С БОГДАНОМ НАГАЙЛОМ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА "КРАИНА"

Встреча советников стран-участников "нормандской четверки" поддерживает вероятность реанимации "нормандского формата". Есть непримиримые позиции России и Украины относительно трактовки Минских договоренностей и то, что Россия слила в публичное пространство документы переговоров с кластерными планами означает низкие шансы на то, что этот подход будет реализован ".