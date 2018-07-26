Вашингтон дал жесткий совет в кадровых делах Украины

В отставку надо подавать для сохранения репутации, говорят в США. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Посольство Соединенных Штатов в Украине намекнуло, что председатель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий должен сам подать в отставку.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

"В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права", - считают в США.

Правда, в самом тексте не упомянуто имя руководителя САП.

In a modern democracy, prosecutors who engage in witness tampering and obstruction of justice resign for the sake of the institution and in support of rule of law principles. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 26 липня 2018 р.

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров не уволила с должности руководителя САП Назара Холодницкого, но признала обоснованными жалобы по дисциплинарным нарушениям.