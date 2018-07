Вашингтон дал жесткий совет в кадровых делах Украины

Посольство Соединенных Штатов в Украине намекнуло, что председатель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий должен сам подать в отставку.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

"В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права", - считают в США.

Правда, в самом тексте не упомянуто имя руководителя САП.

In a modern democracy, prosecutors who engage in witness tampering and obstruction of justice resign for the sake of the institution and in support of rule of law principles.