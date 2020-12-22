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вторник, 22 декабря 2020 19:07

ВАКС рассмотрит ходатайство об аресте Татарова с возможностью внесения залога

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ВАКС рассмотрит ходатайство об аресте Татарова с возможностью внесения залога
Заместителю руководителя ОП Татарову вручили уведомление о подозрении. Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд 24 декабря рассмотрит ходатайство прокурора об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову.

Об этом сообщила прессекретар САП Ольга Постолюк.

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"Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения назначено на 24 декабря в 12:30", - сказала Постолюк.

Заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.

НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю председателя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины).

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