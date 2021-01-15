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пятница, 15 января 2021 16:50

ВАКС постановил передать дело Татарова НАБУ

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Высший антикоррупционный суд Украины постановил, что дело заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова должно расследовать НАБУ при процессуальном руководстве САП.

Теперь им нужно вернуть дело из СБУ, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

13 января суд обязал генпрокурора рассмотреть ходатайство о необходимости передачи дела от Службы безопасности назад в НАБУ.

Судья ВАКС отмечает, что одним из фактов, который рассматривает следствие является предоставление народным депутатом Украины взятки должностному лицу. Это могут расследовать только детективы НАБУ.

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"Решение о передаче дела в СБУ в дальнейшем может привести к избеганию ответственности за совершенное преступление виновными, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом", - заявили в НАБУ.

Закон запрещает передавать такие дела в другие органы досудебного расследования.

НАБУ обратилось в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства. Он направил в ОГП постановление о необходимости поручения досудебного расследования по этому делу детективам Национального бюро. В НАБУ заявили, что генпрокурор эти решения не выполняет.

28 декабря суд по избранию руководителю ОП мери пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры.

18 декабря Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом должностное лицо государственной компании "Укрбуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело.

В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

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Дата
15
января

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