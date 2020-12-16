ВАКС получил помещение для работы

Госпредприятие "Антонов" готово передать помещение при условии, что погасят часть их задолженности перед государством. Фото: hcac.court.gov.ua

У Высшего антикоррупционного суда появилось полноценное, собственное помещение. ВР проголосовала за соответствующий законопроект во 2-м чтении.

Решение поддержали 244 голосами, сообщает пресс-служба ВАКС.

"Сегодня Высшим антикоррупционным судом и Региональным отделением Фонда госимущества в городе Киеве был подписан договор, на основании которого суд обеспечили помещением по адресу ул. Победы, 41, в городе Киеве. Это важное решение, которое предоставляет возможность для начала осуществления судом правосудия", - говорится в сообщении.

Ранее ВАКС был расположен в 3 различных помещениях, разбросанных по Киеву. Одним из них был завод "Антонов". Именно там после реконструкции разместят всех судей и аппарат ВАКС.

Госпредприятие "Антонов" готово передать помещение при условии, что погасят часть их задолженности перед государством.

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Высший антикоррупционный суда 7 декабря отменил постановление прокурора о приостановлении предварительного расследования по делу бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова.