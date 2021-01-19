ВАКС отменил арест $119 тыс. и €102 тыс. нардепа Дубневича

Пиртко утверждает, что эти деньги принадлежат ему. Фото: "УНИАН"

Высший антикоррупционный суд отменил арест $119 тыс. и €102 тыс. наличных нардепа Ярослава Дубневича, которые нашли детективы НАБУ во время обыска по месту его проживания.

Такое решение 11 января принял следственный судья ВАКС Сергей Мойсак, сообщает "Слово и дело".

Единственным основанием там указано решение Печерского суда Киева по гражданскому делу по иску зятя Дубневича Михаила Пиртко к нему. Пиртко утверждает, что эти деньги принадлежат ему. Якобы наличка была передана для хранения по месту проживания нардепа в связи с выездом на отдых.

Суд признал действительным договор передачи средств от зятя Дубневича нардепу и обязал политика вернуть средства. Хотя во время изъятия наличных жена Дубневича на видео обыска подтвердила, что это деньги ее мужа.

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31 октября Верховная Рада разрешила арестовать Ярослава Дубневича. Он стал первым народным депутатом 9-го созыва, которого лишили неприкосновенности и дали разрешение на задержание и арест. В ноябре вышел из следственного изолятора под залог 90 млн грн. 27 декабря детективы НАБУ провели обыск по месту жительства нардепа Дубневича. В ходе него в сейфе нашли $119 тыс. и €102 тыс. Сначала следственный судья ВАКС не арестовал изъятые средства, однако позже Апелляционная палата суда наложила арест на наличные.