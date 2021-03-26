Вакцинам быть. Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон о вакцинах. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин и привлеченных к прививке медиков от ответственности за негативные последствия вакцинации против Covid-19.

Закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости Covid-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения, сообщает Офис президента

После государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов против Covid-19 центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов против коронавируса.

Речь идет об освобождении от ответственности производителя и / или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против Covid-19.

В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсаций.

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В Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac. В первой партии привезли 215 тыс. доз.