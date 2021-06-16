Вакцинация от Covid-19: семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе прививок - Шмыгаль

Система с привлечением семейных врачей должна упростить получение свидетельств, говорит Денис Шмыгаль. Фото: "Укринформ"

Правительство разрешит семейным врачам выдавать справки, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации против Covid-19. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Это должно упростить получение таких свидетельств. Вакцинация набирает обороты. Работает более 50 центров по всей стране. Сейчас вышли практически на 50 тысяч прививок ежедневно", - заявил Шмыгаль.

Также призвал местные власти наращивать обороты вакцинации. В частности, в выходные и праздничные дни, в том числе в Киеве, где отменили вакцинацію 19-20 июня и 26-27 июня.

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"Сейчас будут два выходных. И оба - праздничные дни. Но нужно вакцинировать много людей. Поэтому выходные или праздничные дни не должны стать помехой. Количество центров вакцинации должно увеличиваться", - уточнил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что в Украине есть договоренности на поставку более 40 млн доз вакцин в этом году. Часть этих поставок уже оплатили, а по другой части - правительство вносит авансовые платежи. Кабмин предлагает выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусом для того, чтобы не возникало проблем с финансированием. В частности, эти деньги хотят выделить на закупки.

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о прививке от Covid-19. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.