Вакарчук вернется в политику

Вакарчук провел в парламент новых людей. Со своей задачей справился, говорит эксперт. Фото: @sviatoslav.vakarchuk

Gazeta.ua напоминает о событиях, которые произошли в украинской политике 2020 года.

11 июня Святослав Вакарчук сложил полномочия народного депутата. "Последние 3 года на меня постоянно льют информационное дерьмо. Это все появилось, когда в чьем-то болезненном воображении возникла параноидальная мысль, что я буду баллотироваться в президенты", - говорил он журналистам.

18 июня Верховная Рада провалила постановление о сложении мандата. "За" голосовали "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина". Почти не дала голосов ОПЗЖ. "Слуга народа" - только 97 из 220 зарегистрированных в зале. Нардепы от СН аплодировали и смеялись. Через 8 дней Вакарчука лишили депутатского мандата решением съезда партии. Вместо него по партийному списку в парламент вошел ветеран российско-украинской войны Андрей Шараскин.

Вакарчук на внеочередных выборах в Верховную Раду в прошлом году шел 1-м в списке партии "Голос".

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"Вакарчук во второй раз уходит из политики, но не в последний", - говорит Gazeta.ua публицист Сергей Руденко.

"Зеленский - популист. Ему нужен адекватный оппонент. Возможно это будет Вакарчук, который наконец пойдет кандидатом в президенты. По крайней мере он с того же поля, что и Зеленский. Хотя это будет сложнее сделать, чем могло быть 2019-го.

Практически все политики в Украине движутся по синусоиде. Казалось, Юлия Тимошенко после тюрьмы уже точно не поднимется. Но вернулась. Причем на хорошие позиции. Поэтому и Святослав может также вновь зайти в политику. Вопрос: насколько это будет иметь поддержку. Вспомнят, что он дважды заходил в Верховную Раду и дважды выходил. Ну ничего.

Вакарчук провел в парламент новых людей. Со своей задачей справился. Создана новая партия, которой доверились люди. "Самопомощь" потеряла поддержку, и все хотели видеть новые лица. Новые - не для тех, кто смотрит сериалы "Слуга народа", а кто мечтает о либеральной партии. О молодых, умных лицах.

Плюс Вакарчука в том, что он может и хочет быть искренним. Даже тогда, когда не знает цену на газ", - говорит Сергей Руденко.

28 декабря председателем парламентской фракции партии "Голос" стал народный депутат Ярослав Железняк. Он сменил на этом посту Сергея Рахманина.