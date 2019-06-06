Вакарчук собирает партию на свежем воздухе и с рок-н-роллом

Святослав Вакарчук проведет съезд в субботу на Старокиевскойгоре. Фото: Facebook

8 июня партия певца Святослава Вакарчука "Голос" проведет съезд на Старокиевской горе в столице.

"Рабочая часть съезда начнется в 18:30, в 19:30 - общение с прессой, а после 20:00 - презентация команды, драйв и рок-н-ролл", - сообщили на странице партии в Facebook.

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На Старокиевской горе 16 мая Вакарчук представил свою партию "Голос" и заявил о походе на парламентские выборы.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предлагает волонтерам становиться членами списка и кандидатов в народные депутаты в округах. Об этом он заявил в видеообращении.