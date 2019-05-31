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пятница, 31 мая 2019 07:35

Вакарчук рассказал о "черных пиарщиках" в своей партии

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Вакарчук рассказал о &quot;черных пиарщиках&quot; в своей партии
Если подтвердятся факты участия членов партии в действиях "против человеческого достоинства", людей выгонят из политсилы. Фото: www.liga.net

Во вновь партии певца Святослава Вакарчука под названием "Голос" нет людей, которые вели "черные" кампании против других политиков.

Сообщение о том, что членом "Голоса" является основатель digital-агентства Postmen Ярослав Медведь, который во время президентских выборов работал на тогдашнего главу государства Петра Порошенко, опроверг сам Вакарчук в эфире ток-шоу "Право на владу".

"У нас нет людей, которые вели какие-то черные либо не черные или какие-то другие кампании, противоположные, которые связаны с тем, с кем вы сказали, или другими политиками. Все люди, которые являются членами партии" Голос "или членами команды, официально публикуются на нашем сайте, и будут представлены или на съезде, или мной лично ", - сказал Вакарчук.

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Лидер "Голоса" добавил, что если подтвердятся факты участия членов партии в действиях "против человеческого достоинства", людей выгонят из политсилы.

"Я вам обещаю, что если подтвердятся любые факты, любой из тех, кто перед нами, или в нашей команде, или тех, кто работает с нами, был задействован в таких вещах против человеческого достоинства и это будет доказано , то таких людей не будет в нашей команде. Я могу это пообещать ", - заверил политик.

На избирательную кампанию партия Святослава Вакарчука "Голос" потратит 70-80 млн грн. Вакарчук пока сам финансирует партию. Уже потратил более 2 млн грн.

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31
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