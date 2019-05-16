Вакарчук раскрыл планы по финансированию партии и формированию списков

Вакарчук ведет партию "Голос" на парламентские выборы. Фото: hromadske.ua

Партия "Голос", которую сегодня представил музыкант Святослав Вакарчук, на съезде планирует определиться с системой формирования списков.

Об этом Вакарчук сказал журналистам после презентации.

"Это решит съезд партии. Мажоритарка - это старая политика, которая должна отойти раз и навсегда в прошлое. Мы очень ожидаем, что парламентские выборы (если наша страна проголосовала за изменения) пройдут по новой избирательной системе - системе открытых избирательных списков", - сказал Вакарчук.

На вопрос, будет ли партия выдвигать кандидатов в мажоритарных округах, ответил: "Партия будет делать все, чтобы влиять на украинскую власть максимально".

"Мы не берем ни копейки у олигархов и не будем никогда ни о чем с ними говорить. Всю свою жизнь я занимался музыкой, зарабатывал деньги тем, что большое количество украинцев давало нам через билеты свои деньги. Большую часть денег, которые мы будем собирать, поступают от малого, среднего бизнеса, от обычных людей, которые хотят помочь", - ответил музыкант относительно финансирования.

Святослав Вакарчук в ексклюзивному коментарі Руху ЧЕСНО розповів про те, як будуть формуватися списки партії Голос та як нова політична сила залучатиме фінансування.



Ви дивилися виступ Святослава сьогодні? Як думаєте, які перспективи має партія, і від чого це залежатиме? pic.twitter.com/ycVt8XOKv1 — ЧЕСНО (@chesno_movement) 16 травня 2019 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С "киборгом" и антикоррупционером: Вакарчук показал команду

Сегодня, 16 мая, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил партию "Голос" и объявил, что будет брать участь в парламентских выборах.