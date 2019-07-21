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воскресенье, 21 июля 2019 21:14

Вакарчук продолжит петь с "Океаном Эльзы"

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Вакарчук продолжит петь с &quot;Океаном Эльзы&quot;
Вакарчук продолжит певческую карьеру. Фото: Голос

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук продолжит выступать с музыкальной группой "Океан Эльзы" после прохождения в парламент.

Он отметил, что закон не запрещает заниматься творческой деятельностью, передает "РБК-Украина".

"Бог запрещает мне ею не заниматься", - добавил Вакарчук.

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В Украине в 20:00 завершилось голосование на выборах в Верховную Раду Украины.

По данным Национального экзит-пола, партии проходят в Раду с такими результатами: "Слуга народа" - 43,9%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 11,5%, "ЕС" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%.

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