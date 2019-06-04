Вакарчук предлагает принять закон для регулирования отношений с Россией

Вакарчук озвучил свое предложение относительно отношений Украины с Россией. Фото: 112 Украина

Украина должна принять закон, который бы четко регулировал характер отношений с Российской Федерацией.

"Я призываю и президента и его новую команду, и правительство, которое сейчас действует, и Верховную Раду разработать закон в прямом смысле, который урегулирует все отношения с Российской Федерацией, как со страной-агрессором. До сих пор этого не было сделано", - сказал лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

По его словам, в этом вопросе действуют двойные стандарты и почему некоторым можно торговать с РФ, ездить на концерты, проводить другую деятельность, а некоторым - запрещено.

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"Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать четкую позицию Украины в отношении России, без двойных стандартов. Ничто так не деморализует, не раздражает, и ничто так не разочаровывает людей, как двойные стандарты, почему одни так, а другие-нет", - заявил музыкант.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. "Война с Россией. Поэтому с РФ надо говорить. Должны быть переговоры и дипломатический формат переговоров с РФ в присутствии представителей Запада. Однако жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда", сказал Зеленский.