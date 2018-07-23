Вакарчук и Зеленский у Коломойского спорили, кто пойдет в президенты - экс-нардеп

По последним опросам, Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский входят в пятерку лидеров президентской гонки. Фото из открытых источников

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский на дне рождения олигарха Игоря Коломойского в Швейцарии обсуждали будущую президентскую кампанию.

Об этом заявил бывший народный депутат Виталий Журавский в эфире "112 Украина".

"Те же Зеленский и Вакарчук [были на дне рождения Коломойского]. Обсуждали именно президентскую кампанию. Они друг другу не уступили. Оба выразили желание баллотироваться", - сказал экс-нардеп.

"У Вакарчука совсем нет шансов. По одной простой причине: у него нет крепкой психологии. Если его прижмут к стенке... Это очень тяжелая работа, нужно иметь железные нервы. Он поработает месяц-два, потом напишет заявление и уйдет. Так же, как вступил в парламент. Год поработал народным депутатом, ничего не сделал и бросил мандат. К таким людям у меня доверия нет. Хотя он блестящий, выдающийся артист.

А вот у Зеленского есть талант. Он может сделать сенсацию в Украине, если у него будет соответствующее финансирование, соответствующие структуры и команда", - считает Журавский.

При этом он назвал Зеленского "человеком Коломойского".

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.