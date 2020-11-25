В Зеленского начали совещаться по ликвидации ОАСК

Эта процедура четко определена законом "О Высшем совете юстиции" и законом "О судоустройстве и статусе судей". Фото: Украинская правда

В Офисе президента заявили о начале консультаций о ликвидации Окружного административного суда Киева. Но в Высшей раде правосудия это опровергают.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Эта процедура четко определена законом "О Высшей раде юстиции" и законом "О судоустройстве и статусе судей", пояснил председатель рады Андрей Овсиенко.

"Но из Офиса президента никаких документов или запросов к нам не поступало", - сказал он.

В Зеленского удивлены такими заявлениями и уверяют, что направили соответствующее письмо в Раду правосудия.

"На прошлой неделе (16-22 ноября, - Gazeta.ua) от Офиса президента на адрес Высшей рады правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВРП определиться с позицией по этому вопросу. Так и проходят эти консультации", - заявил заместитель председателя ОП Андрей Смирнов.

Председатель ОАСКа Павла Вовка, его заместителей и судей ОАСК НАБУ и САП подозревают в создании преступной организации, целью которой было установление контроля над судейскими органами управления - ВККС и ВРУ. Детективы объявили о подозрении голове ОАСК Павлу Вовку, заместителю председателя суда Евгению Аблову, 5 другим судьям и председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.